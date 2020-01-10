«Пленник заброшенного колодца»: в ЕАО погибла собака, спасенная из ледяной ямы

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:51:14+03:00

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В Биробиджане пес чуть не стал погиб заброшенном колодце. Как туда животное угодило это другой вопрос. Несколько дней собака видимо отчаянно лаяла и ждала помощи. Когда ее смогли достать, голос был охрипший, тело пса свело судорогой от холода в ледяной яме.

- Врачи предположили что пес не один день был пленником заброшенного колодца. К такому выводу они пришли, заметив, как истончилась жировая прослойка в веках, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Во время спасательной операции собаку старались поднять максимально осторожно. Мысли были о том, чтобы не причинить животному еще больше неудобств и не навредить. Дальше благодаря волонтерам организации «Добрые руки». Пса доставили в лечебницу. Ветеринары сделали, что смогли, увы, позже стало известно, что пес умер.

ИСТОЧНИК KP.RU