2020-01-10T07:51:14+03:00
Общество

«Пленник заброшенного колодца»: в ЕАО погибла собака, спасенная из ледяной ямы

Животное успели доставить в лечебницу, ветеринары сделали все возможное
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
«Пленник заброшенного колодца»: в ЕАО собака погибла, спасенная из ледяной ямы«Пленник заброшенного колодца»: в ЕАО собака погибла, спасенная из ледяной ямыФото: ГУ МЧС России по ЕАО
Изменить размер текста:

В Биробиджане пес чуть не стал погиб заброшенном колодце. Как туда животное угодило это другой вопрос. Несколько дней собака видимо отчаянно лаяла и ждала помощи. Когда ее смогли достать, голос был охрипший, тело пса свело судорогой от холода в ледяной яме.

- Врачи предположили что пес не один день был пленником заброшенного колодца. К такому выводу они пришли, заметив, как истончилась жировая прослойка в веках, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Во время спасательной операции собаку старались поднять максимально осторожно. Мысли были о том, чтобы не причинить животному еще больше неудобств и не навредить. Дальше благодаря волонтерам организации «Добрые руки». Пса доставили в лечебницу. Ветеринары сделали, что смогли, увы, позже стало известно, что пес умер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Комсомольска назначил себе заместителя по экономике и финансам
Пациента без его согласия приставы привели в хабаровскую больницу на лечение
Жители Хабаровского края пожаловались на снег в «Сугроб»
В Хабаровском крае забрал в чужой квартире деньги и человеческую жизнь
В Биробиджане случился коммунальный коллапс на трубопроводе
В Хабаровском крае по-хозяйски реализовали проект «Веселый маршрут»
В Хабаровске полицейским пришлось вмешаться в спор на почти миллион рублей
«Пленник заброшенного колодца»: в ЕАО погибла собака, спасенная из ледяной ямы
В Хабаровске в аварии пострадали восемь пассажиров служебного автобуса
Туристов в Хабаровском крае предупреждают о набирающей обороты угрозе жизни
В Хабаровском крае промысловикам разрешили больше ловить минтая
В Хабаровском крае ветерана ВОВ с юбилеем поздравили президент России и губернатор
Чиновники в ЕАО «погорели» на доме после пожара
Невезучий вор в Хабаровском крае обчистил сейф «под присмотром» видеокамеры
«Люди просто стоят возле горящей машины»: в Хабаровске горящая иномарка, похоже, никого не напугала
Хабаровчане согласились на «Бег к мечте» по замерзшему озеру
В Хабаровске неизвестные воткнули гранату в сугроб рядом с мусорным баком
Между общественными самоуправлениями в Хабаровском крае распределят 75 миллионов рублей
В Хабаровске озвучили причины масштабного «новогоднего» пожара в бывшем Доме офицеров
Комсомольчане поделятся новогодними елками с питомцами зооцентра
Погода в Хабаровске на 10 января 2020 года: днем до -10, без осадков