Жители Хабаровского края пожаловались на снег в «Сугроб»

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:56:45+03:00

За время акции приняли в общей сложности больше 550 жалоб

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В Хабаровском крае продолжается акция «Сугроб». Она будет длиться до апреля 2020 года. Цель этого мероприятия – контроль за качеством работ по очистке территорий от снега. На сегодняшний день, начиная с 20 ноября, уже поступило больше 550 жалоб от населения.

- Услуги по очистке выходов из подъездов, снежных и ледяных наростов на крышах оплачивают собственники. Стоимость этих работ заложена в квитанции в графе «текущее содержание жилья». О некачественном оказании этой услуги жители могут сообщить управляющей организации. Если меры по уборке не предпринимают, тогда нужно обратиться в главное управление по телефону «горячей линии» (4212) 40-23-40, - отметил Андрей Коротков, главный государственный жилищный инспектор края.

Полученные «сигналы» направляют по телефону или через электронную почту в управляющие компании или ТСЖ. В случае неисполнения нарушителей привлекают к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU