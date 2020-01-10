Пациента без его согласия приставы привели в хабаровскую больницу на лечение
Жителя поселка Чегдомын с диагнозом туберкулез привезли в больницу Хабаровска в принудительном порядке по решению суда. Ему нужно было пройти курс лечения, так как невылеченная болезнь представляет опасность для неопределенного круга лиц.
- Доставить в больницу мужчину смогли. Однако пациент оказался не из покладистых. Он вел себя агрессивно, принес в палату спиртные напитки, отказывался принимать лекарства, назначенные лечащим врачом, сломал дверь ногой и в тот же день отправился домой, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
С учетом тяжести протекания заболевания, суд постановил принудительно госпитализировать мужчину в противотуберкулезную больницу Хабаровска. В связи с этим пациента снова разыскали, вручили ему копию постановления о возбуждении исполнительного производства и ближайшим авиарейсом отправили в краевую столицу. Из аэропорта Хабаровска его сопроводили в туберкулезную больницу и передали врачам.
ИСТОЧНИК KP.RU