2020-01-10T10:29:47+03:00
Общество

Пациента без его согласия приставы привели в хабаровскую больницу на лечение

Правда, мужчина, болеющий туберкулезом, отказался пить лекарства, сломал дверь ногой и в тот же день отправился домой
Александр ШТААЛЬ
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Пациента без его согласия приставы привели в хабаровскую больницу на лечениеПациента без его согласия приставы привели в хабаровскую больницу на лечениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителя поселка Чегдомын с диагнозом туберкулез привезли в больницу Хабаровска в принудительном порядке по решению суда. Ему нужно было пройти курс лечения, так как невылеченная болезнь представляет опасность для неопределенного круга лиц.

- Доставить в больницу мужчину смогли. Однако пациент оказался не из покладистых. Он вел себя агрессивно, принес в палату спиртные напитки, отказывался принимать лекарства, назначенные лечащим врачом, сломал дверь ногой и в тот же день отправился домой, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

С учетом тяжести протекания заболевания, суд постановил принудительно госпитализировать мужчину в противотуберкулезную больницу Хабаровска. В связи с этим пациента снова разыскали, вручили ему копию постановления о возбуждении исполнительного производства и ближайшим авиарейсом отправили в краевую столицу. Из аэропорта Хабаровска его сопроводили в туберкулезную больницу и передали врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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