2020-01-10T10:50:51+03:00
Общество

Мэр Комсомольска назначил себе заместителя по экономике и финансам

Пост займет Владимир Резниченко, в прошлом депутат
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Мэр Комсомольска назначил себе заместителя по экономике и финансамМэр Комсомольска назначил себе заместителя по экономике и финансамФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В администрации Комсомольска-на-Амуре произошла кадровая перестановка. Мэр города Юности Александр Жорник назначил себе нового заместителя, который будет отвечать за финансы и экономику. Пост займет Владимир Резниченко. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для справки

Владимир Сергеевич родился 6 мая 1987 года в Комсомольске-на-Амуре. Учился в Хабаровской государственной академии экономики и права. Окончил вуз в 2008 году получил диплом по специальности «Экономист. Бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 2007 по 2019 годы возглавлял компанию «Бухгалтерская контора». Поднимаясь по карьерной лестнице также был депутатом городской Думы шестого созыва.

Семейное положение – женат, воспитывает сына и дочь.

Напомним, сегодня стало известно об увольнении министра образования и науки Хабаровского края. Причины своего ухода Алла Кузнецова не афиширует.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Комсомольска назначил себе заместителя по экономике и финансам
Пациента без его согласия приставы привели в хабаровскую больницу на лечение
Жители Хабаровского края пожаловались на снег в «Сугроб»
В Хабаровском крае забрал в чужой квартире деньги и человеческую жизнь
В Биробиджане случился коммунальный коллапс на трубопроводе
В Хабаровском крае по-хозяйски реализовали проект «Веселый маршрут»
В Хабаровске полицейским пришлось вмешаться в спор на почти миллион рублей
«Пленник заброшенного колодца»: в ЕАО погибла собака, спасенная из ледяной ямы
В Хабаровске в аварии пострадали восемь пассажиров служебного автобуса
Туристов в Хабаровском крае предупреждают о набирающей обороты угрозе жизни
В Хабаровском крае промысловикам разрешили больше ловить минтая
В Хабаровском крае ветерана ВОВ с юбилеем поздравили президент России и губернатор
Чиновники в ЕАО «погорели» на доме после пожара
Невезучий вор в Хабаровском крае обчистил сейф «под присмотром» видеокамеры
«Люди просто стоят возле горящей машины»: в Хабаровске горящая иномарка, похоже, никого не напугала
Хабаровчане согласились на «Бег к мечте» по замерзшему озеру
В Хабаровске неизвестные воткнули гранату в сугроб рядом с мусорным баком
Между общественными самоуправлениями в Хабаровском крае распределят 75 миллионов рублей
В Хабаровске озвучили причины масштабного «новогоднего» пожара в бывшем Доме офицеров
Комсомольчане поделятся новогодними елками с питомцами зооцентра
Погода в Хабаровске на 10 января 2020 года: днем до -10, без осадков