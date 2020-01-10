10 Янв. 2020 2020-01-10T10:50:51+03:00

Мэр Комсомольска назначил себе заместителя по экономике и финансам Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

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В администрации Комсомольска-на-Амуре произошла кадровая перестановка. Мэр города Юности Александр Жорник назначил себе нового заместителя, который будет отвечать за финансы и экономику. Пост займет Владимир Резниченко. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для справки

Владимир Сергеевич родился 6 мая 1987 года в Комсомольске-на-Амуре. Учился в Хабаровской государственной академии экономики и права. Окончил вуз в 2008 году получил диплом по специальности «Экономист. Бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 2007 по 2019 годы возглавлял компанию «Бухгалтерская контора». Поднимаясь по карьерной лестнице также был депутатом городской Думы шестого созыва.

Семейное положение – женат, воспитывает сына и дочь.

Напомним, сегодня стало известно об увольнении министра образования и науки Хабаровского края. Причины своего ухода Алла Кузнецова не афиширует.

ИСТОЧНИК KP.RU