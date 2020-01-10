Владельцам «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае пора отчитываться

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:43:54+03:00

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Владельцам «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае напоминают о том, что в 2020 году нужно будет подать декларации об использовании земли. Документы рассчитывают получить от шести тысяч землевладельцев. Это касается тех, кто взял землю в безвозмездное пользование три года назад.

Чтобы отчитаться, нужно заполнить отчет в личном кабинете на сайте «Надальнийвосток.рф». Пожалуйста, укажите личные данные: ФИО, паспорт и СНИЛС, а также кадастровый номер участка, реквизиты договора безвозмездного пользования, вид разрешенного использования земли, основания для ведения деятельности. Консультации по заполнению можно получить в уполномоченном органе – в основном, это районные администрации.

- Отчитываться за использование необходимо в соответствии с законом. В отношении тех, кто декларации подаст, организуют внеплановые проверки. При выявлении нарушений земельного законодательства составляют акт и административный протокол, за которыми могут последовать штрафы. В этом случае через 5 лет участок придется вернуть государству, - отметили в министерстве имущественных отношений края.

ИСТОЧНИК KP.RU