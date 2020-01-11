Специалисты министерства транспорта откроют пост выходного дня на паромной переправе в Холмске

11 Янв. 2020 2020-01-11T03:41:11+03:00

Пассажиры смогут обратиться туда со всеми проблемами и вопросами

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил министерству транспорта области организовать специальный пост в гавани Холмска. Специалисты минтранса и дорожного хозяйства будут дежурить по выходным и праздничным дням на территории порта. Их задача, решать проблемы пассажиров, сотрудников портовых предприятий и грузоперевозчиков.

- Министерство транспорта, областное правительство и глава региона полагают неприемлемой ситуацию с нарушением прав граждан, - подчеркнул Валерий Спиченко, министр транспорта Сахалинской области. – Для контроля и помощи пассажирам мы устанавливаем пост в Холмском морском порту.

Также, с 11 января в Холмском порту запустят специальный автобус, который будет доставлять пассажиров до самого причала.

Напомним, летом 2019 года из-за недоразумений более двадцати пассажиров не смогли вовремя воспользоваться переправой Ванино-Холмск и вынуждены были ожидать рейса почти неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU