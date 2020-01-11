Новый инфекционный корпус для детской больницы имени Пиотровича в Хабаровске влетит в копеечку

11 Янв. 2020 2020-01-11T06:38:04+03:00

840 миллионов рублей для его строительства, в рамках реализации нацпроекта, выделит федеральная казна. Еще 160 добавит бюджет региона. Фото: Правительство Хабаровского края

840 миллионов рублей для его строительства, в рамках реализации нацпроекта, выделит федеральная казна. Еще 160 добавит бюджет региона.

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В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в краевой столице возведут новый инфекционный корпус для детской больницы. Решение об этом подписал накануне премьер федерального правительства Дмитрий Медведев. Проект, общей стоимостью в 840 миллионов рублей уже прошел государственную экспертизу и готов к реализации.

- Средства регион получит в два этапа – по 420 миллионов рублей будет выделено в 2020 и 2021 годах, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. – И еще ориентировочно 160 миллионов рублей выделит на реализацию проекта краевой бюджет. Ввести в эксплуатацию корпус на 130 коек планируется в 2021 году. Новый корпус оснастят современным оборудованием. Появится больше возможностей для раздельного лечения пациентов с легкими и более сложными инфекционными заболеваниями.

Конкурс на выбор подрядчика для строительства пройдет уже в первом квартале текущего года. Кроме того, будут объявлены тендеры на проектирование десяти фельдшерско-акушерских пунктов, семи амбулаторий и стационарного медицинского комплекса с отделением скорой помощи районной больницы в Советской Гавани.

ИСТОЧНИК KP.RU