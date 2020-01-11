Новый инфекционный корпус для детской больницы имени Пиотровича в Хабаровске влетит в копеечку
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в краевой столице возведут новый инфекционный корпус для детской больницы. Решение об этом подписал накануне премьер федерального правительства Дмитрий Медведев. Проект, общей стоимостью в 840 миллионов рублей уже прошел государственную экспертизу и готов к реализации.
- Средства регион получит в два этапа – по 420 миллионов рублей будет выделено в 2020 и 2021 годах, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. – И еще ориентировочно 160 миллионов рублей выделит на реализацию проекта краевой бюджет. Ввести в эксплуатацию корпус на 130 коек планируется в 2021 году. Новый корпус оснастят современным оборудованием. Появится больше возможностей для раздельного лечения пациентов с легкими и более сложными инфекционными заболеваниями.
Конкурс на выбор подрядчика для строительства пройдет уже в первом квартале текущего года. Кроме того, будут объявлены тендеры на проектирование десяти фельдшерско-акушерских пунктов, семи амбулаторий и стационарного медицинского комплекса с отделением скорой помощи районной больницы в Советской Гавани.
ИСТОЧНИК KP.RU