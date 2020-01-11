2020-01-11T05:08:21+03:00
Наука

Первое в 2020 году лунное затмение увидели жители Хабаровского края

Наблюдать астрономическое явление можно было невооруженным глазом
Евгения МОЛОТОВА
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Затмение продолжалось почти три часа. Фото: соцсетиЗатмение продолжалось почти три часа. Фото: соцсети
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Первое из шести ожидаемых в этом году астрономических событий могли наблюдать этой ночью жители Хабаровского края. Наблюдать это интересное явление все желающие могли с трех и до семи часов утра.

- Затмение было полутеневым, - рассказал астроном-любитель Павел Приходько. – То есть заметно его было слабо. Началось в три часа шесть минут, а закончилось в семь пятнадцать. Пик затмения пришелся на пять часов утра. Уменьшение яркости Луны можно было заметить даже невооруженным глазом. Во время затмения Луна находилась в созвездии Близнецы и прошла сквозь северную часть земной полутени.

Всего в 2020 году астрономы прогнозируют шесть затмений – четыре лунных и два солнечных. А последнее в прошлом году затмение, кстати, солнечное, наблюдалось 26 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Первое в 2020 году лунное затмение увидели жители Хабаровского края
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