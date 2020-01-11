11 Янв. 2020 2020-01-11T08:09:22+03:00

В ЕАО владельца магазина и кафе будут судить за преступную небрежность Фото: Алексей БУЛАТОВ

По версии следствия именно его преступное недомыслие привело на больничную койку 26 человек, пятеро и которых – дети

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Дело в отношении 59-летнего жителя Биробиджана передано в суд следователями Следственного управления следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Преступная небрежность владельца кафе и магазина привела к тому, что в период с 9 по 10 октября 2018 года в его заведениях заразились острой кишечной инфекцией 26 человек, в том числе пятеро детей. Все они были госпитализированы с диагнозом сальмонеллез. Источником заражения стала мойщица посуды, не имевшая санитарной книжки.

По версии следствия, владелец, принял женщину, не прошедшую медицинского обследования умышленно, чем и совершил преступное деяние. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Ленинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU