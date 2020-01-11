В Комсомольске посещать детский сад станет накладнее

11 Янв. 2020 2020-01-11T09:48:34+03:00

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Администрацией Комсомольска-на-Амуре подготовлен законопроект, по которому плата за питание, присмотр и уход в яслях и детских садах Города юности может вырасти почти на десять рублей в день.

В городском комитете образования такое повышение не считают критичным, тем более, что в Хабаровске стоимость одного дня, в детском дошкольном учреждении несколько дороже. Так в детском саду, рассчитанном на двенадцати часовое пребывание ребенка, родительская плата составляет 174 рубля.

Сейчас, плата за уход и присмотр в Комсомольске составляет: за ясли 128 рублей 70 копеек, а за сад 143 рубля, в день. Если законопроект вступит в законную силу, то плата вырастет и составит 138 рублей 60 копеек и 154 рубля соответственно.

Предложение муниципалитета, понятно, не вызвало восторженной реакции у родителей. В социальных сетях мамы и папы, не стесняются в выражениях.

ИСТОЧНИК KP.RU