2020-01-11T10:31:21+03:00
Происшествия

Поторопились: три легковых автомобиля пострадали в ДТП на Матвеевском шоссе в Хабаровске

Три пожилых человека получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы
Евгения МОЛОТОВА
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Три пожилых человека получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированыТри пожилых человека получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированыФото: Евгения МОЛОТОВА
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Трагедия произошла ранним утром пятницы. Молодой хабаровчанин на Toyota Mark II подвозил пассажирку на утренний рейс и в районе улицы Кочнева не разошелся с Toyota Camry природоохранной прокуратуры, водитель которой готовился к маневру поворота. 42-х летний мужчина направлялся в аэропорт по делам службы, но решил по пути завернуть в ближайший магазин за сигаретами. Неожиданный маневр остался мимо внимания 29-летнего водителя «Марка». Автомобили сошлись как противоположные вектора. От удара, Toyota Mark II, едущая по второму ряду, покинула проезжую часть, и вылетела на газон.

По уверениям водителя «Марка» ему горел зеленый свет.

- Я двигался по второму ряду, вез человека в аэропорт, - рассказал он. Мне горел зеленый. Camry не видел до последнего, слепил свет фар со встречного потока. Он просто взял и под меня свернул.

Его оппонент получил травмы и вместо аэропорта отправился в больницу в карете скорой помощи. Но прежде чем эвакуаторы развезли разбитые автомобили, к ним присоединился третий участник. Молодой таксист на Honda Fit, неправильно оценил дорожную ситуацию, и, вместо того чтобы доставить своих пассажиров – пожилую супружескую пару – в аэропорт, привез их прямиком в уже разбитую Camry. Место проишествия 82-летняя женщина и ее 79-летний супруг также покинули на оперативно прибывшей скорой. На свои рейсы все безнадежно опоздали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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