С божьей помощью: в Хабаровске бывший «Дальспецстрой» будет судиться с Владивостокской епархией за неоплату заказа

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:47:01+03:00

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Как сообщают представители активно уже обанкротившейся строительной организации, в конце декабря прошлого года ими подан в арбитражный суд Хабаровского края иск о взыскании с Владивостокской епархии суммы просроченной задолженности в 349 миллионов 700 тысяч рублей. Эти средства затрачены были компанией на возведение здания кафедрального собора на центральной площади Владивостока.

Нами в Арбитражный суд предъявлено требование о взыскании с Владивостокской епархии дебиторской задолженности в размере 349,7 миллиона рублей, числящейся на балансе предприятия. Задолженность образовалась в рамках договора подряда на строительство объекта, - рассказал представитель организации.

Дата судебного заседания еще не назначена. Возведение здания кафедрального собора началось еще в 2011 году, однако неоднократно приостанавливалось из-за нехватки средств. Сейчас в здании, которое станет самым крупным храмом в Приморье и будет вмещать около 2000 прихожан ведется черновая отделка.

ИСТОЧНИК KP.RU