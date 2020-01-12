12 Янв. 2020 2020-01-12T02:34:53+03:00

Погода в Хабаровске на 12 января 2020 года: днем до -12, без осадков Фото: Ольга КИВА

Погода в Биробиджане тоже будет без осадков

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -10-12.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -18 до -16, днем от -12 до -10, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 12 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -10-12.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -8-10.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -15-17.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -19-21.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -15-17.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -21-23.

ИСТОЧНИК KP.RU