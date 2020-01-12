2020-01-12T08:40:32+03:00
Происшествия

Хабаровчанин «потратил» 15 тысяч рублей на несбывшееся желание выпить

Мужчина имел неосторожность вручить карту человеку с насыщенным уголовным прошлым
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанин «потратил» 15 тысяч рублей за несбывшееся желание выпитьХабаровчанин «потратил» 15 тысяч рублей за несбывшееся желание выпитьФото: Иван ВИСЛОВ
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Хабаровчанин решил погулять, что называется, от души, нашел компанию. Людей этих он не знал, но под действием спиртного быстро нашел с ними общий язык. В какой-то момент горожанин понял, что нужен еще алкоголь. Он попросил сходить в магазин одного из новоиспеченных приятелей, дал ему свою карту и даже назвал пин-код.

- Знакомый применил «пластик» по своему усмотрению – он просто снял деньги и скрылся. Потерпевший пришел в полицию за помощью. Правоохранители провели расследование и выяснили, что к правонарушению причастен 23-летний житель Индустриального района. В прошлом его уже привлекали к уголовной ответственности за автоугон, хранение наркотиков и угрозу убийством, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант признался, что похищенные деньги потратил на покупку товаров для личных нужд. В отношении него уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в его случае – это лишение свободы на срок до шести лет. На время разбирательств парень будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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