В Хабаровском крае ищут неожиданно исчезнувшего сторожа спецтехники

12 Янв. 2020 2020-01-12T04:07:21+03:00

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В Вяземском районе в районе села Капитоновка пропал сторож спецтехники. Известно, что мужчина 1984 года рождения 30 декабря ушел в лес на дровяную поляну. Где пропавший находится сейчас, неизвестно. В район предполагаемых поисков отправилась группа спасателей.

- В работе задействовали автомобиль «КАМАЗ» повышенной проходимости. Также есть все необходимое снаряжение и снегоходы. Всего в поисках мужчины участвуют шесть сотрудников регионального отряда. В состав поисковой группы включили кинологический расчет, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО МЧС.

Жителей края убедительно просят быть предельно внимательными в лесу. Пожалуйста, перед тем, как отправиться в лес, сообщите друзьям и родным, куда именно вы направляетесь и когда планируете вернуться обратно. Также не забывайте взять с собой заряженный телефон. Постоянная связь с пропавшим существенно сокращает время поисков.

ИСТОЧНИК KP.RU