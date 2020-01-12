Среди речников в Хабаровске проведут конкурс на пассажирские перевозки

12 Янв. 2020 2020-01-12T05:31:20+03:00

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В Хабаровске объявили о конкурсе среди организаций, специализирующихся на речных перевозках. Компании будут бороться за право работать во время навигации в 2020 году. Победители будут обслуживать три маршрута: «Речной вокзал – пос. Уссурийский – 4 км – 5,5 км – 6 км – 7 км – 9 км – 10 км», «Речной вокзал – Хутор Телегино – Речная – Строительная – Садовая-2 – Дубки» и «Речной вокзал – Дальдизель – Пр. Сухая – Огороды – Арсеналец – Солнечная – Садовая-1».

- Начальная максимальная цена контракта для работы на первом маршруте составит 11 531 438,73 рубля, начальная максимальная цена контракта второго маршрута - 9 945 705,82 рубля, начальная максимальная цена контракта третьего маршрута - 12 522 639,33 рубля, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

К участию приглашают компании, имеющие действующие лицензии на право осуществления перевозки пассажиров речным транспортом. Более подробную информацию по проведению конкурса предоставят в городском управлении промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска, телефон: 32-96-22. Контактное лицо - Белова Нонна Семеновна.

ИСТОЧНИК KP.RU