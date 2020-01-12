Педагоги в Еврейской автономии дождались обещанного повышения зарплат

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:57:30+03:00

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В Еврейской автономии с 1 января 2020 новые правила расчета зарплат воспитателей и других педагогических работников. Это результат поправок, внесенных сразу в два областных закона. Кроме того, минимальный размер оплаты труда подняли до 19 тысяч 408 рублей, что позволит увеличить зарплаты младших воспитателей.

- Также установили новые нормативы финансирования школ. Согласно изменениям с 1 января 2020 года повысят оклады учителей на 4,3 процента. Работу провели в рамках одного из так называемых майских указов президента страны, - прокомментировали в пресс-службе Заксобрания ЕАО.

Ожидается, что по итогу внесенных поправок средняя заработная плата педагогов дошкольных учреждений должна равняться средней в сфере общего образования. Например, средняя зарплата воспитателя должна составить примерно 33,5 тысячи рублей. В рамках проделанной работы также предусмотрели индексацию зарплат школьных педагогов. На эти цели дополнительно из областного бюджета планируют потратить более 170 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU