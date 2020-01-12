В Хабаровске сбежавшего с места аварии, но пойманного водителя подозревают в угоне

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:19:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Автолюбитель в Хабаровске однажды не нашел ни ключей от своей иномарки, ни самой машины. Он обратился в полицию с просьбой разобраться, в чем же дело. Со слов заявителя было понятно, что за несколько дней до этих неприятных событий он пустил к себе пожить приятеля.

- Во время проверки этого инцидента удалось выяснить, что угнанное авто «засветилось» в дорожно-транспортном происшествии. Нарушитель тогда скрылся с места аварии. Ущерб оценили в 150 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Вскоре подозреваемого задержали. Им был 32-летний подозреваемый, которого в прошлом уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сам задержанный рассказал, что поврежденную иномарку продал за 20 тысяч рублей в автосервис. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание за этот проступок – это лишение свободы на срок до пяти лет. Машину изъяли и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU