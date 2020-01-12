12 Янв. 2020 2020-01-12T12:19:02+03:00

В Еврейской автономии юбилярши отметили 180 лет на двоих ФОТО: Комитет социальной защиты ЕАО

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Две жительницы села Ленинское в Еврейской автономии отметили юбилеи – каждой исполнилось 90 лет. Именинницы Голубева Нина Ильинична и Ференцева Галина Ивановна. Женщины слышали на днях рождения не только теплые слова от родных и близких. Каждой из них вручили поздравления от президента России Владимира Путина.

- За трудовые достижения в годы войны жительницам села присвоили звания «Труженик тыла». Также за многолетний и добросовестный труд их удостоили звания «Ветеран труда». Женщин объединяет военное детство. Еще подростками они начали трудовую деятельность. Их биографии богаты на события, - рассказали в комитете социальной защиты ЕАО.

Каждой из них вручили поздравления от президента России Владимира Путина ФОТО: Комитет социальной защиты ЕАО

Именинницам вручили памятные подарки от сообщества ветеранов, администрации Ленинского муниципального района Еврейской автономной области, а также от филиала ОГБУ «КЦСО ЕАО» в Ленинском районе.

Ранее сообщалось о жительнице Ленинского района, которой исполнилось 100 лет. Зовут долгожительницу Екатерина Михайловна Цырульникова (Акимова). У нее шесть детей, 10 внуков и 10 правнуков.

ИСТОЧНИК KP.RU