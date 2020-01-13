Погода в Хабаровске на 13 января 2020 года: днем до -12, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер .юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -12-14.
В Хабаровске без осадков, температура ночью от -24 до -22, днем от -16 до -14, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 13 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -10-12.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -9-11.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -16-18.
В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -31-33. Днем -20-22.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -17-19.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -22-24.
ИСТОЧНИК KP.RU