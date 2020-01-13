13 Янв. 2020 2020-01-13T01:06:39+03:00

Погода в Хабаровске на 13 января 2020 года: днем до -12, без осадков Фото: Ольга КИВА

Погода в Хабаровском крае в целом без осадков

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В Биробиджане без осадков. Ветер .юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -12-14.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -24 до -22, днем от -16 до -14, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 13 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -10-12.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -9-11.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -16-18.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -31-33. Днем -20-22.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -17-19.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -22-24.

ИСТОЧНИК KP.RU