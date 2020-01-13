Несовершеннолетние вандалы уничтожили ледяные фигуры в Ванино

13 Янв. 2020 2020-01-13T01:31:35+03:00

Это уже не первый случай в Хабаровском крае

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После праздников в поселке Ванино Хабаровского края разгромили несколько ледяных фигур. Скульптуры украшали центральную площадь населенного пункта. Они были расположены на улице Мира возле новых качающихся скамеек.

- Подобное происходит уже не впервые, и делают это несовершеннолетние. Вот и в этот раз фигуры разбила группа подростков в ночь с 8 на 9 января, - прокомментировали в администрации Ванинского района.

Ситуацию уже изучают правоохранители. Им предстоит разыскать правонарушителей, чтобы привлечь их к ответственности и возмещении ущерба на сумму 33 тысячи рублей. Отметим также, что в качестве наказания за акт вандализма могут выписать штраф на сумму до 40 тысяч рублей, или в размере зарплаты за период до трех месяцев. Скорее всего рассчитываться за «забаву» подростков придется родителям.

Ранее сообщалось об аналогичном инциденте, случившемся в Амурске. Там группа разрушителей умудрилась «засветиться» на камеру видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU