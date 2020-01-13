2020-01-13T02:34:31+03:00
Общество

В Биробиджане готовятся к празднику Крещению Господня

«Крещенский городок» оборудуют на реке Бира
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане готовятся к празднику Крещению ГосподняВ Биробиджане готовятся к празднику Крещению ГосподняФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане идет подготовка к празднику Крещения Господня. В преддверии религиозного события на реке Бира традиционно обустроят «Крещенский городок». Он будет находиться в районе городской набережной. Здесь же оборудуют купель и иордань.

- Когда работы закончатся, место обследуют спасатели. После этого специалисты ГУ МЧС России по ЕАО выдадут заключение о том, что здесь можно проводить праздничные мероприятия, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в районе «Крещенского городка» установят палатки для переодевания и обогрева горожан. Купающихся будут поить горячим чаем. Также здесь будут дежурить полицейские, задача которых обеспечивать порядок, и бригада скорой помощи на случай, если кому-то понадобится медицинская помощь.

Обряд великого освящения воды на реке Бире пройдет 19 января в 12:00. Праздничную крещенскую службу проведет епископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем. После нее перед горожанами выступят творческие коллективы областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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