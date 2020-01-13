Мэр Комсомольска прокомментировал конфликт с депутатами Гордумы

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:21:16+03:00

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Мэр Комсомольска -на- Амуре прокомментировал якобы имеющий место конфликт с депутатами гордумы. Градоначальник дал понять, что никакого конфликта на самом деле нет, а изменение структуры администрации - это вовсе не революция.

- Мы с депутатами превосходно понимаем друг друга, у нас абсолютно уважительные рабочие отношения. К слову, именно дума утверждает структуру администрации, это полномочия депутатов - так по закону, - прокомментировал Александр Жорник.

Отметим также, что изменение структуры администрации нельзя даже назвать реформой. Это только фундамент для будущих изменений, которые собираются проводить в течение полугода. Сам градоначальник выразил убежденность, что все будет хорошо. Он отметил, что его коллеги по городскому управлению очень основательно подошли к задаче, с полным погружением в грандиозную по масштабам сложности работу.

ИСТОЧНИК KP.RU