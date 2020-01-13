Водители и пассажир пострадали из-за «неуправляемой» машины в Хабаровске

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:19:25+03:00

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В минувшие выходные, 11 января, в Хабаровске на улице Краснореченской столкнулись два отечественных авто. По предварительной информации, Машина ВАЗ двигалась со стороны переулка Краснореченского в сторону улицы Прогрессивная, в районе дома №30 водитель потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу.

- В это время по дороге двигался автомобиль УАЗ, в него-то и врезалась первая машина. Известно, что в происшествии пострадали два водителя и пассажирка УАЗа. У одного автовладельца диагностировали ушибы грудной клетки, мягких тканей на голени, левом бедре. Также он ударился головой, а второй водитель отделался растяжением связок на шее. Пассажирку доставили в травмпункт с ушибленной гематомой обеих голеней, ушибленной раной глазничной области, - рассказал информированный источник.

Известно, что оба автолюбителя на момент аварии были трезвы. В отношении водителя ВАЗ составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU