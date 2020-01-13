Упорная горожанка в Хабаровском крае через суд вернулась в ряды коммунальных работников
Жительницу города Вяземский уволили с работы, но сделали это незаконно. Так изначально считала сама сотрудница, так решил суд. Однако она взяла себя в руки и решила вопрос.
- Женщина добросовестно выполняла свои трудовые обязанности, дисциплинарных взысканий не имела. По решению суда, работодатель, который расторг трудовой договор с гражданкой, должен был восстановить сотрудницу в ранее занимаемой должности. Об этом руководителя предприятия заранее уведомили, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
В итоге женщину восстановили в списках работников предприятия. Возможно, на руководство подействовало сообщение о том, что в случае неисполнения судебного решения руководство организации могут привлечь к ответственности. Чтобы этого избежать, провинившийся работодатель издал приказ об отмене приказа об увольнении местной жительницы.
ИСТОЧНИК KP.RU