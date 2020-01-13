2020-01-13T07:12:48+03:00
Общество

Упорная горожанка в Хабаровском крае через суд вернулась в ряды коммунальных работников

Ранее женщину незаконно уволили - так она сама считала, и суд с ней согласился
Александр ШТААЛЬ
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Упорная горожанка в Хабаровском крае через суд вернулась в ряды коммунальных работниковУпорная горожанка в Хабаровском крае через суд вернулась в ряды коммунальных работниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительницу города Вяземский уволили с работы, но сделали это незаконно. Так изначально считала сама сотрудница, так решил суд. Однако она взяла себя в руки и решила вопрос.

- Женщина добросовестно выполняла свои трудовые обязанности, дисциплинарных взысканий не имела. По решению суда, работодатель, который расторг трудовой договор с гражданкой, должен был восстановить сотрудницу в ранее занимаемой должности. Об этом руководителя предприятия заранее уведомили, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге женщину восстановили в списках работников предприятия. Возможно, на руководство подействовало сообщение о том, что в случае неисполнения судебного решения руководство организации могут привлечь к ответственности. Чтобы этого избежать, провинившийся работодатель издал приказ об отмене приказа об увольнении местной жительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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