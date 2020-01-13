Чиновники в ЕАО умудрились задолжать деньги работающим школьникам

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:09:03+03:00

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В Еврейской автономии школьники после трудовых каникул не смогли получить честно заработанные деньги. Речь шла о чуть более чем 28 тысячах рублей. По данному инциденту провели проверку и выяснили, что зарплату не получили 10 несовершеннолетних.

- Причиной стало несвоевременное доведение до образовательного учреждения денег из муниципального бюджета МО «Биробиджанский муниципальный район». В связи с этим в адрес директора школы и главы районной администрации внесли два представления об устранении нарушений трудового законодательства. От провинившихся потребовали принять меры к погашению образовавшейся задолженности, - рассказали в пресс- службе областной прокуратуры.

Отметим также, что в отношении школы и его руководителя возбудили два административных дела. По итогу разбирательств назначили наказание в виде предупреждения. Школьники смогли, наконец, получить свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU