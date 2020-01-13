2020-01-13T07:07:27+03:00
Общество

В Еврейской автономии в пожаре погибла семья с ребенком

Происшествие случилось в ночь на 13 января
Александр ШТААЛЬ
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В Еврейской автономии в пожаре погибла семья с ребенкомВ Еврейской автономии в пожаре погибла семья с ребенкомФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Еврейской автономии в ночь на 13 января при пожаре в частном доме погибла семья. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 01:55. Пожарных вызвали очевидцы, которые увидели дым и пламя. Огнеборцы по вызову отправились в поселок Николаевка на улицу Советскую.

- Прибывшие расчеты увидели, что огнем охвачена веранда, пламя перекинулось на крышу, дом был в дыму. Оперативно провели разведку, занялись тушением. На территории дома обнаружили трех человек без признаков жизни – 28-летний мужчина, 31-летняя женщина и семилетний ребенок, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Чтобы усмирить пламя, огнеборцам понадобилось три часа. Огонь повредил 60 квадратных метров жилплощади, комнаты закоптило дымом. На месте происшествия работают сотрудники отделения надзорной деятельности и следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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