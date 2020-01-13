В Биробиджане ищут пропавшую девушку-подростка

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:06:28+03:00

Александра ушла из дома 6 декабря, до сих пор неизвестно, где она и что с ней

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане пропала девушка-подросток Александра Кушнарева. Юной горожанке 16 лет, она ушла из дома 6 января 2020 года. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

- Среди примет девушки: серые глаза, темно-каштановые волосы длиной до плеч, рост около 170 сантиметров. Была одета в розовую футболку и синие джинсы. Из верхней одежды на ней были зеленый пуховик и синяя шапка, на ногах – черные сапоги (угги), - рассказали в поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Всех, кто может располагать информацией о том, куда именно могла отправиться девушка или где она может находиться в данный момент, убедительно просят позвонить по телефону 8-924-740-33-38, 8-914-167-37-77 или по номеру «112». Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от чужой беды. Любая информация может оказаться очень полезной.

ИСТОЧНИК KP.RU