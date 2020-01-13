2020-01-13T07:06:28+03:00
Общество

В Биробиджане ищут пропавшую девушку-подростка

Александра ушла из дома 6 декабря, до сих пор неизвестно, где она и что с ней
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Биробиджане ищут пропавшую девушку-подростка ФОТО: поисково-спасательный отряд «Лига Спас»В Биробиджане ищут пропавшую девушку-подростка ФОТО: поисково-спасательный отряд «Лига Спас»
Изменить размер текста:

В Биробиджане пропала девушка-подросток Александра Кушнарева. Юной горожанке 16 лет, она ушла из дома 6 января 2020 года. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

- Среди примет девушки: серые глаза, темно-каштановые волосы длиной до плеч, рост около 170 сантиметров. Была одета в розовую футболку и синие джинсы. Из верхней одежды на ней были зеленый пуховик и синяя шапка, на ногах – черные сапоги (угги), - рассказали в поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Всех, кто может располагать информацией о том, куда именно могла отправиться девушка или где она может находиться в данный момент, убедительно просят позвонить по телефону 8-924-740-33-38, 8-914-167-37-77 или по номеру «112». Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от чужой беды. Любая информация может оказаться очень полезной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске рассказали, как поступят в случае минирования во время ЕГЭ
В ЕАО возбудили уголовное дело по факту гибели семьи при пожаре
В Хабаровском крае следователи проверяют информацию о массовых заболеваниях в доме для престарелых
В правительстве Хабаровского края упразднят одну должность
В Хабаровском крае продолжают искать пропавшего сторожа спецтехники
В Хабаровске продолжается миграция елок из квартир в зоосад
В Хабаровске общественность заступилась за владельца «Пяти звезд»
«Домашние» матчи хоккеистов «Амура» в Хабаровске совместят с благотворительной акцией
В Биробиджане ищут пропавшую девушку-подростка
В Еврейской автономии в пожаре погибла семья с ребенком
Чиновники в ЕАО умудрились задолжать деньги работающим школьникам
Упорная горожанка в Хабаровском крае через суд вернулась в ряды коммунальных работников
В Хабаровске начало третьей четверти отметили минированием школ
Водители и пассажир пострадали из-за «неуправляемой» машины в Хабаровске
Мэр Комсомольска прокомментировал конфликт с депутатами Гордумы
В Биробиджане готовятся к празднику Крещения Господня
В Хабаровске заранее отметили китайский Новый год
Несовершеннолетние вандалы уничтожили ледяные фигуры в Ванино
Погода в Хабаровске на 13 января 2020 года: днем до -12, без осадков