«Домашние» матчи хоккеистов «Амура» в Хабаровске совместят с благотворительной акцией

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:03:03+03:00

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В Хабаровске с 13 по 16 января 2020 года во время «домашних» матчей ХК «Амур» пройдет благотворительная акция «Подари тепло». Игры состоятся в «Платинум Арене». У центрального и южного входов в сооружение и в официальном магазине атрибутики AmurShop организуют массовый сбор вещей для детей, пожилых и бездомных людей, проживающих в населенных пунктах Хабаровского края.

- Неравнодушных болельщиков просят поделиться такими вещами, как теплая одежда, банные принадлежности (гели для душа, ароматное мыло), удобные домашние тапочки и другие вещи, которые помогут согреться суровой дальневосточной зимой. Также принимают подушки и пледы, сладости (зефир, мармелад). Для ребят собирают детские игрушки. Еще можно оставить красивую открытку, подписанную с любовью, - прокомментировали в пресс-службе ХК «Амур».

ИСТОЧНИК KP.RU