2020-01-13T07:01:53+03:00
Общество

В Хабаровске общественность заступилась за владельца «Пяти звезд»

Представители бизнес-объединений и общественных организаций считают, что Юрия Васильева нужно выпустить из СИЗО
Ксения ТУРТЫГИНА
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Отсутствие владельца на работе предприятия не сказалосьОтсутствие владельца на работе предприятия не сказалосьФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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В эту среду, 15 января 2020 года, в Хабаровском краевом суде будет рассмотрена апелляция на содержание под стражей Юрия Васильева, крупнейшего частного перевозчика Хабаровского края, владельца и руководителя нескольких компаний, объединенных брендом «Пять звезд».

Напомним, в последние дни 2019 года Юрий Васильев был задержан по обвинению в даче взятки. По версии следствия, коммерсант через хитрую схему дал ни много ни мало – два миллиона рублей ныне бывшему начальнику недавно ликвидированного управления транспорта администрации Хабаровска Сергею Суковатому.

Как сообщил «КП» - Хабаровск» адвокат Юрия Васильева Михаил Слепцов, апелляцию на содержание под стражей бизнесмена подают общественники.

- На среду в краевом суде назначена апелляция на его (Юрия Васильева – прим. ред.) взятие под стражу. За него, по моим сведениям, ходатайствует Уссурийское казачье войско, общественное объединение «Даманцы», совет предпринимателей края и другие, - рассказал Михаил Слепцов.

В компании уверены в невиновности своего руководителя, надеются, что следствие во всем разберется. «Пятизвездочные» автобусы ходят по расписанию, сбоев в работе пока не отмечено.

По информации адвоката, правоохранительные органы ищут Сергея Суковатого, но до сих пор его местонахождение не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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