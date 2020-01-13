В Хабаровском крае продолжают искать пропавшего сторожа спецтехники

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:45:19+03:00

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В Хабаровском крае продолжают искать сторожа спецтехники, пропавшего в Вяземском районе. По предварительной информации, работал мужчина на предприятии, расположенном в районе села Капитоновка. Он ушел в лес 30 декабря, направлялся на дровяную деляну, до настоящего времени его местонахождение не известно. Информация об исчезновении сторожа поступила в Главное управление 9 января.

- К месту поисков прибыли спасатели. По данным на 12 января 2020 года, они обследовали 30 километров дорог вдоль лесного массива. Пока поиск результата не дал, работы продолжаются. Нарастающим итогом обследовано 45 километров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В поисковой работе задействовали автомобили КАМАЗ повышенной проходимости с необходимым снаряжением и снегоходом. В составе поисковой группы шесть человек спасателей, а также кинологический расчет ДВРПСО МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU