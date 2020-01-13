2020-01-13T07:45:19+03:00
Общество

В Хабаровском крае продолжают искать пропавшего сторожа спецтехники

По данным на 12 января, обследовали 30 километров дорог вдоль лесного массива
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае продолжают искать пропавшего сторожа спецтехникиВ Хабаровском крае продолжают искать пропавшего сторожа спецтехникиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае продолжают искать сторожа спецтехники, пропавшего в Вяземском районе. По предварительной информации, работал мужчина на предприятии, расположенном в районе села Капитоновка. Он ушел в лес 30 декабря, направлялся на дровяную деляну, до настоящего времени его местонахождение не известно. Информация об исчезновении сторожа поступила в Главное управление 9 января.

- К месту поисков прибыли спасатели. По данным на 12 января 2020 года, они обследовали 30 километров дорог вдоль лесного массива. Пока поиск результата не дал, работы продолжаются. Нарастающим итогом обследовано 45 километров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В поисковой работе задействовали автомобили КАМАЗ повышенной проходимости с необходимым снаряжением и снегоходом. В составе поисковой группы шесть человек спасателей, а также кинологический расчет ДВРПСО МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске рассказали, как поступят в случае минирования во время ЕГЭ
В ЕАО возбудили уголовное дело по факту гибели семьи при пожаре
В Хабаровском крае следователи проверяют информацию о массовых заболеваниях в доме для престарелых
В правительстве Хабаровского края упразднят одну должность
В Хабаровском крае продолжают искать пропавшего сторожа спецтехники
В Хабаровске продолжается миграция елок из квартир в зоосад
В Хабаровске общественность заступилась за владельца «Пяти звезд»
«Домашние» матчи хоккеистов «Амура» в Хабаровске совместят с благотворительной акцией
В Биробиджане ищут пропавшую девушку-подростка
В Еврейской автономии в пожаре погибла семья с ребенком
Чиновники в ЕАО умудрились задолжать деньги работающим школьникам
Упорная горожанка в Хабаровском крае через суд вернулась в ряды коммунальных работников
В Хабаровске начало третьей четверти отметили минированием школ
Водители и пассажир пострадали из-за «неуправляемой» машины в Хабаровске
Мэр Комсомольска прокомментировал конфликт с депутатами Гордумы
В Биробиджане готовятся к празднику Крещения Господня
В Хабаровске заранее отметили китайский Новый год
Несовершеннолетние вандалы уничтожили ледяные фигуры в Ванино
Погода в Хабаровске на 13 января 2020 года: днем до -12, без осадков