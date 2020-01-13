В Хабаровском крае следователи проверяют информацию о массовых заболеваниях в доме для престарелых
В Хабаровском крае следователи проверяют информацию о вспышке острого гастроэнтерита. Напомним, инцидент случился в доме -интернате для престарелых и инвалидов, расположенном в Солнечном районе. По предварительной информации, в районную больницу госпитализировали 10 человек. Всем оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Жизнь пациентов вне опасности.
- Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Для этого проводят доследственную проверку. По итогу выяснят точное количество заболевших и источник распространения инфекции. Также дадут оценку действиям, возможно, бездействию руководства интерната на предмет наличия нарушений санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей, - прокомментировали в пресс -службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
По итогу проверки примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU