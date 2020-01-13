В Хабаровском крае следователи проверяют информацию о массовых заболеваниях в доме для престарелых

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:29:53+03:00

В Хабаровском крае следователи проверяют информацию о массовых заболеваниях в интернате для престарелых Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Хабаровском крае следователи проверяют информацию о вспышке острого гастроэнтерита. Напомним, инцидент случился в доме -интернате для престарелых и инвалидов, расположенном в Солнечном районе. По предварительной информации, в районную больницу госпитализировали 10 человек. Всем оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Жизнь пациентов вне опасности.

- Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Для этого проводят доследственную проверку. По итогу выяснят точное количество заболевших и источник распространения инфекции. Также дадут оценку действиям, возможно, бездействию руководства интерната на предмет наличия нарушений санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей, - прокомментировали в пресс -службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По итогу проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU