В правительстве Хабаровского края упразднят одну должность
В правительстве Хабаровского края прошли очередные кадровые перестановки. Накануне стало известно о решении Сергея Фургала упразднить должность первого заместителя председателя правительства края - министра финансов. Эта процедура нужна в рамках оптимизации структуры правительства края.
Теперь это просто заместитель председателя правительства - министр финансов края. Курировать его работу будет один из двух оставшихся в правительстве первых зампредов, - отметили в пресс-службе краевого правительства.
В правительстве Хабаровского края упразднят одну должность.Автор: пресс-служба правительства Хабаровского края
Отметим, что в минфине упразднят должность одного из двух первых заместителей министра. По факту останется только один первый заместитель министра.
Напомним, накануне стало известно о том, что министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова покидает свой пост. Есть предположения, что в дальнейшем она будет жить и работать в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU