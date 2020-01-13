2020-01-13T09:17:48+03:00
Политика

В правительстве Хабаровского края упразднят одну должность

Сергей Фургал принял решение упразднить должность первого заместителя председателя правительства края - министра финансов
Александр ШТААЛЬ
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В правительстве Хабаровского края упразднят одну должностьВ правительстве Хабаровского края упразднят одну должностьФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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В правительстве Хабаровского края прошли очередные кадровые перестановки. Накануне стало известно о решении Сергея Фургала упразднить должность первого заместителя председателя правительства края - министра финансов. Эта процедура нужна в рамках оптимизации структуры правительства края.

Теперь это просто заместитель председателя правительства - министр финансов края. Курировать его работу будет один из двух оставшихся в правительстве первых зампредов, - отметили в пресс-службе краевого правительства.

В правительстве Хабаровского края упразднят одну должность.Автор: пресс-служба правительства Хабаровского края

Отметим, что в минфине упразднят должность одного из двух первых заместителей министра. По факту останется только один первый заместитель министра.

Напомним, накануне стало известно о том, что министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова покидает свой пост. Есть предположения, что в дальнейшем она будет жить и работать в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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