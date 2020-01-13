13 Янв. 2020 2020-01-13T09:17:48+03:00

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В правительстве Хабаровского края прошли очередные кадровые перестановки. Накануне стало известно о решении Сергея Фургала упразднить должность первого заместителя председателя правительства края - министра финансов. Эта процедура нужна в рамках оптимизации структуры правительства края.

Теперь это просто заместитель председателя правительства - министр финансов края. Курировать его работу будет один из двух оставшихся в правительстве первых зампредов, - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/754326" frameborder="0"></iframe> В правительстве Хабаровского края упразднят одну должность.Автор: пресс-служба правительства Хабаровского края

Отметим, что в минфине упразднят должность одного из двух первых заместителей министра. По факту останется только один первый заместитель министра.

Напомним, накануне стало известно о том, что министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова покидает свой пост. Есть предположения, что в дальнейшем она будет жить и работать в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU