13 Янв. 2020 2020-01-13T11:43:57+03:00

В ЕАО возбудили уголовное дело по факту гибели семьи при пожаре Фото: Иван ВИСЛОВ

На учете в органах профилактики погибшие не состояли

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В Еврейской автономии в ночь на 13 января случилась трагедия - во время пожара в частном доме погибла семья. По предварительной информации, среди погибших были 28-летний мужчина, 31-летняя женщина и семилетний ребенок.

- Происшествие случилось в частном доме, расположенном в поселке Николаевка. По факту смерти людей уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В ее состав включили в том числе следователя-криминалиста. Эксперты проводят осмотр, изымают предметы и вещи, имеющие значение для дела. По итогу разбирательств установят все обстоятельства произошедшего. Правоохранителям предстоит выяснить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Известно, что погибшая семья на учете в органах профилактики не состояла.

ИСТОЧНИК KP.RU