В Хабаровском крае к Крещению подготовят 13 купелей

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:43:11+03:00

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В Хабаровском крае к празднику Крещения Господня обустроят 13 купелей. Искупаться в них можно будет 19 января. Для обеспечения безопасности людей рядом с иорданями будут дежурить бригады МЧС и скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии.

В Хабаровске купель обустроят возле Спасо-Преображенского кафедрального собора в нижнем храме, там гостей ждут с 10:00 до 20:00. Также искупаться можно будет возле храма святого преподобного Серафима Саровского в парке «Северный» с 10:15 до 20:00, возле храма святого благоверного князя Александра Невского в районе Затона на острове Заячий с 9:30 до 18:00. Будут иордани и в районе строящегося храма Введения во храм Пресвятой Богородицы в поселке имени Горького на улице Гагарина, 1ж. Купель будет открыта с 09:00 до 21:00. Еще одна купель будет открыта вблизи храма великомученика Георгия Победоносца в селе Сосновка. Искупаться можно будет на берегу реки Уссури в районе улицы Минусинской с 10:00 до 18:00.

Купели в Хабаровском и Амурском районах есть в списке, опубликованном на сайте Хабаровской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU