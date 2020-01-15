2020-01-15T00:54:51+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 15 января 2020 года: днем до -14, без осадков

Погода в Биробиджане без осадков
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 15 января 2020 года: днем до -14, без осадковПогода в Хабаровске на 15 января 2020 года: днем до -14, без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -9-11.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -24 до -26, днем от -12 до -14, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 15 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -12-14.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -9-11.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -16-18.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -34-36. Днем -21-23.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -14-16.

В Охотске без осадков. Ветер северный 11-16 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -17-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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