2020-01-15T01:32:17+03:00
Происшествия

Азартных бизнесменов посадят на скамью подсудимых в Хабаровске

Судить будут двух мужчин и трех женщин
Александр ШТААЛЬ
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Азартных бизнесменов посадят на скамью подсудимых в ХабаровскеАзартных бизнесменов посадят на скамью подсудимых в ХабаровскеФото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю
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В Хабаровске на скамью подсудимых сядут двое мужчин и три женщины. Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. По версии следствия, «черный» бизнес фигуранты наладили в Индустриальном районе Хабаровска. Для этого они арендовали помещение, установили игровые комплексы. Женщины в данном случае были наемными работниками, трудились в качестве администраторов.

- Гости в погонах нагрянули к нарушителям 24 октября 2019 года. Обыск проводили следователи совместно с оперативными сотрудниками при силовой поддержке бойцов Росгвардии. По итогу в зале изъяли семь игровых комплексов, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Во время следствия мужчины вину не признали, а женщины, наоборот, сознались. Следователям удалось собрать достаточную доказательную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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