2020-01-15T01:58:07+03:00
Общество

В Хабаровском крае продолжается прием заявлений от дачников-подтопленцев на выплаты

Владельцы участков получат по десять тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае продолжается прием заявлений от дачников-подтопленцев на выплатыВ Хабаровском крае продолжается прием заявлений от дачников-подтопленцев на выплатыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровском крае продолжают принимать заявления от владельцев дачных и садовых участков на выплаты материальной помощи. Речь идет о людях, пострадавших во время наводнения в 2019 году. Им полагается по 10 тысяч рублей. Распоряжение об этом подписали в региональном правительстве. Из краевого резервного фонда для выплаты компенсаций уже выделено почти 62 миллиона рублей.

- Чтобы получить компенсацию, нужно предоставить акт, подтверждающий нахождение пострадавшего земельного участка в границах зоны подтопления. Его оформляют в органах местного самоуправления. К акту нужно приложить документы, подтверждающие право собственности на участок, регистрацию по месту жительства в Хабаровском крае, либо решение суда об установлении факта проживания. Кроме того, для получения компенсаций необходимо предоставить паспорт и реквизиты для перечисления средств, - рассказали в министерстве социальной защиты населения края.

Напомним, документы от владельцев угодий будут принимать до 31 марта 2020 года. Пожалуйста, обратитесь к специалистам органов социальной защиты или в многофункциональные центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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