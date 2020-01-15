15 Янв. 2020 2020-01-15T06:01:31+03:00

В Хабаровске социальные проекты для детей с детьми профинансируют грантами Фото: Мария ЛЕНЦ

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В краевой столице 20 января стартует конкурс по распределению грантов между социальными проектами, направленными на поддержку семей с детьми. В целом на реализацию успешных идей собираются потратить 1,7 миллиона рублей. Итоги конкурса планируют подвести после 20 февраля, когда закончится конкурс.

- Претендовать на предоставление муниципального гранта могут социально ориентированные некоммерческие организации, оказывающие услуги семьям с детьми, - объяснили в пресс -службе городской администрации.

Заявки от потенциальных конкурсантов принимают специалисты городского управления социальной работы с населением. Адрес: Хабаровск, улица Ленинградская, 45, кабинет 23. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Более подробная информация по участию в грантовом конкурсе по телефонам: 41-95-76 и 41-95-93.

ИСТОЧНИК KP.RU