2020-01-15T03:24:20+03:00
Общество

В Хабаровском крае проведут тотальную уборку на берегах рек, озер и морских побережий

В целом добровольцы намереваются очистить от мусора почти 80 километров береговой полосы
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае проведут тотальную уборку на берегах рек, озер и морских побережий ФОТО: Владимир СидоровВ Хабаровском крае проведут тотальную уборку на берегах рек, озер и морских побережий ФОТО: Владимир Сидоров
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В Хабаровском крае проведут тотальную уборку на берегах рек, озер и морских побережий. Этой работой займутся больше трех тысяч добровольцев. Они намереваются в общей сложности очистить от мусора почти 80 километров береговой полосы в рамках нацпроекта «Экология».

- Активисты из разных общественных организаций объединяются для того, чтобы сохранить уникальные для региона водные объекты. В частности они уделяют внимание берегу реки Амур, которая представляет собой главное природное богатство региона. Волонтеры собирают мусор и древесный хлам, разбросанный на побережье, затем все это все утилизируют, - рассказали в краевом комитете по охране окружающей среды.

Напомним, в 2019 году волонтеры «обработали» 31 километр береговой зоны, хотя планировали всего шесть километров. К слову, на реализацию всех шести региональных направлений нацпроекта «Экология» в 2020 году из федерального бюджета выделят 230 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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