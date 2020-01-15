2020-01-15T03:52:22+03:00
Общество

В ЕАО смонтировали первый комплекс телемедицины

Он будет стационарным, второй можно будет использовать как передвижной
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО смонтировали первый комплекс телемедициныВ ЕАО смонтировали первый комплекс телемедициныФото: администрация Биробиджана
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В Еврейской автономии смонтировали стационарный комплекс телемедицины. Всего в регионе их закупили два. Второй можно будет использовать как передвижной. С помощью комплексов в режиме онлайн смогут транслировать процесс оперативного вмешательства.

- Раньше, чтобы получить квоту на лечение в федеральном центре, пациент должен был пройти врачебный консилиум с помощью телемедицины. Для этого пациентов из ЕАО транспортировали в Хабаровск, - прокомментировали в пресс-службе правительства ЕАО.

На сегодняшний день собираются наладить шесть точек подключения в районах области, чтобы люди могли более оперативно получить врачебную консультацию. Оказывать медицинские услуги в случае необходимости будут не только врачи из ЕАО, но и из любого федерального медицинского центра. В настоящее время для передачи персональных данных создан защищенный канал связи, который может использовать врач с ноутбуком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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