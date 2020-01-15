В Хабаровском крае за спиной пьяного парня нашли повод для уголовного дела

15 Янв. 2020 2020-01-15T06:35:33+03:00

Экспертиза показала, что в рюкзаке у него лежала марихуана

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В Амурске полицейские задержали парня, который употреблял спиртные напитки в общественном месте. Как и положено, его доставили в полицию и досмотрели, обнаружив буквально за спиной «сюрприз». В рюкзаке лежало вещество, похожее на наркотическое.

- В рюкзаке находилась металлическая тарелка с растительной массой. По заключению экспертизы, это была марихуана весом более 60 граммов. В ходе предварительного расследования правоохранители установили, что обвиняемый летом самостоятельно изготовил наркотик из дикорастущей конопли и хранил его при себе для личного пользования, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровском крае.

В отношении 19-летнего фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств». На сегодняшний день разбирательства закончены, материалы находятся в суде на рассмотрении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU