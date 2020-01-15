В Совгавани Хабаровского края строительство ТЭЦ завершено на 90 процентов

15 Янв. 2020 2020-01-15T06:15:16+03:00

Первоначально ТЭЦ должны были ввести в работу в 2016 году, но сроки все время переносились

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В Хабаровском крае продолжается строительство ТЭЦ в Советской Гавани. Работы на сегодняшний день выполнены на 90 процентов. Оценивают их в 33,8 миллиарда рублей. Напомним, объект обеспечит теплом 23,9 тысячи человек. Об этом сообщили в краевом комитете по развитию ТЭК.

Сначала ТЭЦ собирались ввести в 2016 году, но сроки переносили из-за корректировок в проектно-сметной документации. На объекте выполнили устройство теплого контура зданий главного, административно-бытового и общестанционного корпусов. Также завершили установку трех котлоагрегатов, трех электрофильтров и двух турбоагрегатов. Сейчас монтируют вспомогательное оборудование, заканчивают пусконаладочные работы на пусковой котельной.

Отметим также, что в регионе собираются построить еще одну крупную теплоэлектроцентраль - ТЭЦ-4. Работы на этом объекте начнутся в 2021 году. Он заменит устаревшую и низкоэффективную ТЭЦ-1, отработавшую уже 66 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU