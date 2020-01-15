2020-01-15T06:13:58+03:00
Общество

В Комсомольске готовятся к крещенским купаниям

Купели обустроят на набережной Амура, в районе причальной стенки
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске готовятся к Крещенским купаниямВ Комсомольске готовятся к Крещенским купаниямФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Комсомольске 18 и 19 января пройдут крещенские купания. Купель для этого мероприятия обустроят на набережной Амура, в районе причальной стенки, напротив Речного вокзала.

- Церемония освящения этой купели пройдет 19 января в 13:00. В других местах купели освящать не будут. Купаться можно будет с 18 января, начало в 19:00, до 19 января, завершение в 21:00, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Отметим, что в целях безопасности купели оборудуют деревянными лестницами-спусками и деревянными коробами. На берегу установят две палатки с обогревом: одну для мужчин, вторую для женщин. Вечером во время купания рядом с купелями будет работать освещение. Здесь будут дежурить специалисты управления ГО и ЧС администрации города, гарнизона МЧС, полиции и скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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