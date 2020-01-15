2020-01-15T07:19:38+03:00
Здоровье

В ЕАО полным ходом идет ремонт и дооснащение областной больницы

Это позволит врачам на месте проводить сложные операции на сердце «тяжелым» больным
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В ЕАО полным ходом идет ремонт и дооснащение областной больницыВ ЕАО полным ходом идет ремонт и дооснащение областной больницыФото: Правительство ЕАО
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Пока пациентов с острым инфарктом миокарда транспортируют в Хабаровск - в Еврейской автономии нет достаточных ресурсов для проведения операций подобного уровня, что, разумеется, отнимает драгоценное время на спасение жизни. Однако сейчас в областной больнице проходит ремонт и обустройство нового отделения - со своей реанимацией, операционной, стационаром и ангиографическим кабинетом. В проект вложили более 300 миллионов рублей, еженедельно Управление здравоохранения правительства ЕАО контролирует ход ремонтных работ, которые, к сожалению, пока идут с отставанием от графика.

- Такой масштабный проект впервые реализуется на территории нашей области и пока есть некоторые сложности, - отметили в пресс-службе правительства ЕАО. - В марте планируется провести аукцион по закупке оборудования для оснащения ангиографического кабинета, после пройдет его установка и наладка. Такой процесс занимает в среднем от четырех до шести месяцев.

В область для работы в новом отделении привлекут новых специалистов из других регионов, а также переобучат врачей из области, изъявивших желание работать. Первую операцию такого профиля в областной больнице ЕАО планируют провести уже в сентябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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