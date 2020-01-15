Самбисты из Хабаровского края достойно сразились за приз турнира городов Дальнего Востока

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:18:32+03:00

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Самбисты из Хабаровского края сразились за приз турнира городов Дальнего Востока. Соревнования прошли с 10 по 12 января во Дворце спорта города Советская Гавань. Состязания прошли в память о Герое Советского Союза Н.А. Вилкове. Среди участников юноши и девушки из Советской Гавани, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Ванино и Сахалинской области, всего 150 человек.

- Заветный приз достался ванинским самбистам, занимающимся под руководством тренеров Валерия Береза и Николая Скрыпина. Спортсмены стали призерами соревнований. Второе место в своих весовых категориях (65, 50 и 38 килограммов) заняли Лозовик Всеволод Лозовик, Данил Константинов и Иван Бурнин, третье - Даниил Дятлов (59 килограммов) и Артур Мальков (26 килограммов), - прокомментировали в администрации Ванинского района.

Для справки:

Николай Александрович Вилков в 1939 году окончил Горьковское речное училище. Воевал в советско-японскую войну 1945 года. Боцман плавбазы «Север», старшина I статьи Николай Александрович 18 августа 1945 года участвовал в освобождении северокурильского острова Шумшу от японских захватчиков. Тогда удалось уничтожить восемь японских танков и отбить атаку противника. Погиб герой, когда закрыл своим телом амбразуры вражеского дзота при штурме. Его похоронили на острове Шумшу.

ИСТОЧНИК KP.RU