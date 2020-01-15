Санаторий «Уссури» в Хабаровском крае возвращается к жизни после финансового шока

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:27:49+03:00

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Жителям Хабаровского края вернут санаторий «Уссури». Напомним, учреждение пережило не слишком приятные времена. Некогда в здравнице в селе Бычиха поправляли здоровье люди, перенесшие тяжелые заболевания, операции, а также после травм. Однако время изменилось. Помощь понадобилась самому санаторию, который благополучно работал 57 лет и практически оказался банкротом.

- На сегодняшний день работа учреждения временно приостановлена, часть учреждений законсервирована. Уже решили вопрос с отоплением зданий – купили два твердотопливных котла. Решается вопрос по газификации, разрабатывают документацию по строительству автономных очистных сооружений, - прокомментировал Александр Мочалов, врио генерального директора АО «Санаторий «Уссури».

Из числа местных жителей укомплектовали штат охраны. Напомним, что в конце 2019 года в учреждении полностью рассчитались со всеми кредиторами, которых было не менее 30. Также отметим, что в краевом минздраве разработали план развития санатория, куратором здравницы определили краевую клиническую больницу №2 министерства здравоохранения края. В планах начать уставную медицинскую деятельность по санаторно-курортному лечению с 1 октября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU