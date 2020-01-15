2020-01-15T12:24:31+03:00
Общество

Биробиджанцы уничтожают запрещающие знаки, выставленные в местах гибели людей

Кто и зачем это делает, пока остается загадкой
Александр ШТААЛЬ
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Биробиджанцы уничтожают запрещающие знаки, выставленные в местах гибели людейБиробиджанцы уничтожают запрещающие знаки, выставленные в местах гибели людейФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Биробиджане неизвестные повадились уничтожать запрещающие знаки. Конструкции устанавливали в районах водных объектов с целью оградить людей от неверных действий и предупредить об опасности. Однако нашлись некоторые лица, которые просто уничтожают эти знаки, установленные, кстати, в местах, где гибли люди.

- Биробиджанцы их уничтожают, отрывают информационную часть. Мы фиксируем данные факты и затем обращаемся в мэрию Биробиджана и администрацию Биробиджанского района, чтобы их восстановили, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Напомним, с 1 ноября по 3 марта в регионе традиционно проходит «Месячник безопасности людей на водных объектах». В этот период госинспекторы патрулируют территории с целью выявить незаконные ледовые переправы. В Биробиджане такие места обнаружили в районе улицы Бумагина, залива реки Бира по улице Невской и на карьерах Байкал и рядом с инфекционной больницей. В таких местах как раз и устанавливают запрещающие знаки, а на подъездных к водоемам ворогах сооружают снежные завалы. Жителей города убедительно просят не выходить на лед, даже если вам кажется, что его толщина достаточная. Родителей убедительно просят поговорить об опасности при выходе на лед с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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