2020-01-15T12:22:51+03:00
Звезды

На севере Хабаровского края обновили дом культуры

Работу провели в рамках нацпроекта «Культура»
Александр ШТААЛЬ
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На севере Хабаровского края обновили дом культуры ФОТО: Официальный сайт администрации Николаевского муниципального районаНа севере Хабаровского края обновили дом культуры ФОТО: Официальный сайт администрации Николаевского муниципального района
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В Николаевском районе отрыли обновленный дом культуры. Учреждение находится в селе Красное. Работы по реконструкции провели в рамках нацпроекта «Культура», который реализуют на территории муниципалитета с 2019 года.

- Стоимость работ по обновлению дома культуры согласно контракту составляет более 12 миллионов рублей. При этом оплату проводили с учетом софинансирования из средств местного бюджета, из которого выделили 600 тысяч рублей. Контракт исполнен полностью, - рассказали в администрации Николаевского района.

В обновленном учреждении провели торжественную церемонию открытия и разрезали красную ленточку. Теперь местные жители могут скрашивать досуг в здании с новым фасадом, пластиковыми окнами, дверьми, светлыми стенами, полами с новым покрытием. Кстати, чуть ранее в клубе реконструировали систему отопления. Вдохновленные позитивными переменами работники сельского ДК уже приступили к подготовке праздничного концерта для жителей и гостей поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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