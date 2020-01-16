2020-01-16T01:17:32+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 16 января 2020 года: днем до -11, без осадков

Погода в Биробиджане без осадков
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 16 января 2020 года: днем до -14, без осадковПогода в Хабаровске на 16 января 2020 года: днем до -14, без осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -9-11.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -22 до -20, днем от -13 до -11, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 16 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -9-11

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -6-8.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -15-17.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -32-34. Днем -21-23.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -13-15.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -16-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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